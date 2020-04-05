وفيات بـ«كورونا» في الجزائر والمغرب وإصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» موزعة على 11 ولاية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 152 حالة فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن 90 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1350 حالة مؤكدة موزعة على 43 ولاية.. مشيرة إلى أن 46 مصابا في العناية المركزة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 990 حالة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 69 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 71 حالة.

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