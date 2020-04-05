أكثر من 7 آلاف وفاة بـ«كورونا» في أميركا و300 ألف إصابة

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن حصيلة وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 304836 حالة إصابة بزيادة 27621 حالة بالمقارنة مع الإحصاء السابق، وإن عدد الوفيات زاد 1023 ليصل إلى 7616.

وهذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمرض الالتهاب الرئوي المعروف باسم كوفيد-19 والذي يسببه فيروس كورونا المستجد تشمل الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من أبريل بالمقارنة مع الإحصاء الذي أجرته قبل يوم.

وأرقام المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي أعلنت عنها الولايات كل على حدة.

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