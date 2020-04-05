594 وفاة بـ«كورونا» في نيويورك والحصيلة 4159

سجّلت نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 كما أعلن الحاكم أندرو كومو، اليوم الأحد.

وقال الحاكم الديموقراطي في مؤتمر صحافي: هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن «من المبكر» استخلاص النتائج.

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