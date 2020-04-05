السعودية تطلق خدمة لإعادة مواطنيها بالخارج في ظل انتشار «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السعودية لعموم المواطنين والمواطنات السعوديين الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن إعادة المواطنين الموجودين في الخارج يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 12، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوماً.