إسبانيا تسجل 674 وفاة بكورونا في يوم واحد

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 12418 اليوم بتسجيل 674 وفاة جديدة.
وبلغ عدد الوفيات أمس 809.
وأضافت الوزارة، أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759 ارتفاعاً من 124736 قبل يوم.
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