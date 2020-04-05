بالفيديو ..إيران تنشر عشرات الصواريخ قبالة مضيق هرمز

نشرت إيران ،على وجه السرعة، عشرات أنظمة الصواريخ على طول الخط الساحلي لمضيق هرمز بمدخل الخليج

كشفت عن ذلك ، اليوم الإثنين ، وكالة الدفاع البلغارية نقلا عن مصادر محلية ، كما قالت.

وبثت الوكالة شريط فيديو من حساب “ لاست ديفندنر “ العسكري على تويتر، يُظهر تحشيدًا طوارئيًا للترسانة الإيرانية على طول ساحل مضيق هرمز، بذريعة التحسب لتهديدات أمريكية اخيرة

واستذكرالتقرير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مؤخرًا“أن إيران ستدفع ثمنًا باهظًا للهجوم على الجيش الأمريكي في العراق ”، مع الإشارة إلى

انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية، التي قيل إنه تم على متنها تسجيل حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا .الأمرالذي قال التقرير العسكري البلغاري، أنه يشكل عناصر للجولة الثانية من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، منذ بداية هذا العام.