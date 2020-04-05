بعد أدائها لكفالة.. متابعة “البلوكر” أسماء العمراني في حالة سراح

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، متابعة “البلوكَوز” أسماء العمراني، في حالة سراح، بعد أداءها لكفالة 10 آلاف درهم.

وكانت المصحلة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت أسماء العمراني تبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عبر تقنية “المباشر” انطلاقا من حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

ونشرت أسماء العمراني فيديوهات على حسابها تتهم فيهم الهيئة الطبية بالإهمال وأنه عدد الوفيات لم تتسبب فيها فيروس كورونا وإنما قلة النظافة في المستشفيات قبل أن تخرج بعد ذلك باعتذار.