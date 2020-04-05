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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابي ليبي خطير في اشتباكات بطرابلس والان مع التفاصيل
الأحد 5 أبريل 2020
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مقتل إرهابي خطير يدعى علي الدريوي، اليوم الأحد، خلال الاشتباكات في العاصمة طرابلس.
وأوضح المركز، في بيان، أن الإرهابي علي الدريوي هو قائد ميداني للمليشيات، وأحد الذين قاموا بالتخطيط وتنفيذ تفجير معهد تدريب شرطة خفر السواحل في مدينة زليتن عام 2016، ما أدى حينها لمقتل 52 طالبا وجرح 147 آخرين.
وأفاد المركز بمقتل 5 أفراد آخرين من مليشيات مصراتة خلال مواجهات اليوم بمحور وادي الربيع جنوبي طرابلس.
وقال البيان: "هكذا يلقى المجرمون جزاؤهم الواحد تلو الآخر على يد الأبطال الأشاوس من قواتنا المسلحة حتى يتم اجتثاثهم من الوطن".
ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان 2019، بهدف تطهير العاصمة من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.
وتتلقى هذه المليشيات الدعم العسكري والمادي والإعلامي من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي استجلبت مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب تلك المليشيات عبر تركيا.
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