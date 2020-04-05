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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان... تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليصل العدد إلى 12 إصابة والان مع التفاصيل
الأحد 5 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم الأحد، بأن أكرم التوم وزير الصحة السوداني أعلن اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 12 حالة .
ونوهت الوكالة إلى أن تصريح التوم جاء في أعقاب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان.
وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت، مساء أول أمس الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي شخصان منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.
ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه أن "مجمل حالات الاشتباه حتى الخميس بلغ 140 حالة اشتباه في مراكز العزل بالسودان"، فيما نوهت الوزارة، إلى أن "متابعة القادمين من الدول الموبوءة بالمرض عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير/ كانون الثاني، بلغ عددهم 2833 شخصا".
يذكر أن حكومة السودان اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها حظر تجوال جزئي، وإغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق عامة من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا عدا المخابز ومحطات الوقود والصيدليات.
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