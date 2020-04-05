اخبار العالم

مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات للميلشيات في الجوف

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات للميلشيات في الجوف والان مع التفاصيل

الأحد 5 أبريل 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة الجوف شمال البلاد .

 

Advertisements

وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي إستهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من مدينة الحزم إلى مناطق المواجهات شرق المحافظة .. مشيرة إلى أن الغارات كانت دقيقة وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومقتل من فيها من الإنقلابيين .

 

وتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في محاولة الأول لإستعادة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف التي سقطت بيد الحوثيين قبل أسابيع بتواطؤ من القيادات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات للميلشيات في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا