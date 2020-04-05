الكثيري يطلع على أعمال الترميم لمعسكر الامن والشرطة بوادي حضرموت

الأحد 5 أبريل 2020

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على سير اعمال الترميم الجارية في معسكر الامن و الشرطة بوادي حضرموت و الصحراء التي تهدف لتعزيز البنية التحتية للواحدات الامنية



و في الزيارة استمع الكثيري من العميد مبارك أحمد العوبثاني مدير عام الأمن و الشرطة بوادي حضرموت و الصحراء الى مستوى العمل الحالي في مشاريع الترميم التي بدأت في العام الحالي ضمن خطة تهدف لتعزيز البنية التحتية بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء و وزارة الداخلية و اشراف ادارة الأمن و الشرطة بحضرموت

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و في مستهل الزيارة اشاد الوكيل الكثيري بالدور الامني الكبير الذي قامت به جميع الوحدات الامنية التابعة لإدارة الأمن و الشرطة في تنفيذ قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين بشأن حظر التجوال لمواجهة وباء كورونا مشددا على اهمية رفع مستوى اليقظة و الجاهزية الامنية لتنفيذ اي خطط امنية في الفترة القادمة موضحا الى ان السلطة المحلية اعتمدت تمويل عدد من المشاريع الجديدة و مشاريع الترميم في العام الماضي و الحالي لتعزيز مستوى البنية التحتية للوحدات الامنية .

و قدم العميد مبارك أحمد العوبثاني شكره وتقديره لوكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على اهتمامه المتواصل بالشأن الامني موكدا ان جميع افراد و ضباط وقيادات الامن بوادي حضرموت و الصحراء على اتم الاستعداد لتنفيذ اي خطط امنية تهدف لرفع مستوى الامن و الحفاظ على السكينة العامة وفقا و الامكانيات البشرية و اللوجستية المتوفرة .