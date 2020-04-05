شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في المهرة تعرف 25 إمرأة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 5 أبريل 2020
نظم مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة المهرة، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 25 إمرأه من العاملات في المطار والأحوال المدنية والجوازات والقطاعات الأمنية الأخرى المتصلة بالجمهور .
وفي الندوة، أكد مدير عام الشرطة بالمحافظة، العميد مفتي سهيل صمودة، على أهمية هذه الفعاليات التوعوية لمواجهة جائحة كورونا .
فيما أشار مدير عام إدارة تنمية المرأة، لبنى كلشات إلى أهمية دور المرأة في توعية المجتمع وأهمية تأثيرها في المنزل وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأسرة والطفل .. مشيدة بجهود قيادة الامن والشرطة النسائية وتعاونها في تنفيذ البرنامج التوعوي للوقاية من مخاطر كورونا.
وخلال الندوة، قدم الدكتور، إسامة محمد، شرحاً مفصلاً عن وباء كورونا ومراحل تطوره وكيفية التعامل معه في حال وجوده أو الاشتباه .. مستعرضاً التدابير الوقائية والصحية التي يجب التقيد بها وتجنب مخاطر الإصابة به
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة في المهرة تعرف 25 إمرأة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.