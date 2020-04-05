المهرة .. إجتماع يناقش تنفيذ حملة التعقيم الشامل ضد كورونا

الأحد 5 أبريل 2020

ناقش الإجتماعي الثاني للجنة التنسيقية لحملة التعقيم الشامل في محافظة المهرة، اليوم الأحد، مشروع خطة تنفيذ حملة التعقيم للوقاية من جائحة كورونا .



وتطرق الإجتماع الذي ترأسه وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب ابدر سالم كلشات خطة توزيع وتدريب اللجان التطوعية والنزول الميداني للمديريات وتوزيع الحقائب الصحية وتعقيم المرافق والمنشآت والأسواق العامة ودور العبادة وغيرها من المواقع التي يرتادها الناس إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

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وسيتم تشكيل لجان تطوعية في المديريات بعد تدريبهم تحت إشراف مكتب الصحة على أن تقوم اللجان برش وتعقيم الأسواق العامة والمساجد والأماكن المزدحمة بالسكان.

كما تشرف الحملة على عملية تسميم الكلاب الضالة ورش المستنقعات والبيارات المكشوفة بالمبيدات المعقمة أسبوعيا بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين.

وخرج الإجتماع بتشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة لتنفيذ الحملة مع الجدول الزمني التفصيلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.