ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا بنسبة 20 ٪

الأحد 5 أبريل 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا في كندا قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.



رئيس وزراء كندا جاستن ترودو © REUTERS / CHRIS WATTIE كندا تخصص 1.4 مليار دولار أمريكي للمعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبحسب "رويترز" فإنه بحلول الساعة 11:05 بالتوقيت الشرقي (15:05 بتوقيت غرينتش)، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 14،426. وكانت الأرقام ذات الصلة يوم السبت 214 حالة وفاة و12924 تشخيصا إيجابيا.

كان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.