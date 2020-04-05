شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 36 والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة هي لمخالطين للحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا في نفس الوقت شفاء 36 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 110 حالات.
من جهه أخرى، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العصايلة، عدم اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عمل دوام المؤسسات الرسمية والخاصة في البلاد من غير المستثناة سابقاً، مشيرا إلى أن القرار ما يزال على طاولة البحث، بما في ذلك دوام الجامعات والمدارس.
وقال إن إغلاق الحدود والمعابر مستمر حتى إشعار آخر وهو مرتبط بتطورات الأوضاع، مبينًا أنه لم يتم تحديد موعد لفتح الحدود، وأن حركة الشحن لم تتوقف منذ بداية الأزمة.
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