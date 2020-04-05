11 طائرة تبدأ نقل مهمات طبية ضخمة من الصين لإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، إن إسرائيل ستحصل على إمدادات طبية ضخمة من الصين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).



وكتب غندلمان، على "تويتر"، اليوم الأحد: "بعملية خاصة ومشتركة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وشركة الطيران الإسرائيلية "إل - عال" ولشركة "كيل"، ستجلب 11 طائرة من الصين إلى إسرائيل الملايين من الكمامات والبذات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لمكافحة جائحة كورونا". ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "أول طائرة ستصل إلى البلاد صباح غد الاثنين". وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8258، بحسب القناة العبرية الـ"12"، مشيرة إلى أنه من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، حوالي 127 حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، والباقون في حالة عادية.

ودخل رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو، الجمعة الماضي، أنه لم يصب بالفيروس.