ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 152

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1320 حالة.



كما سُجلت 22 حالة وفاة جديدة في 11 محافظة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي جراء الإصابة بكورونا 152.

وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، الأحد، إن نتائج استخدام بروتوكول العلاج الخاص بدواء كلوروكين "تبقى إيجابية ومشجعة حتى الساعة"، وأن 626 شخصاً مصاباً بالفيروس يخضعون للعلاج بـ"كلوروكين" في 4 مستشفيات بالعاصمة ومحافظة البليدة.

وتوقع في المقابل خلال زيارة إلى مستشفى "مصطفى باشا الجامعي" بالعاصمة "صعوبة توقع احتمال انحصار الوباء"، مؤكداً أن وزارته تتابع عن كثب انتشار الفيروس.

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ووصلت، الأحد، طائرتان عسكريتان جزائريتان إلى مطار "هواري بومدين" الدولي بالعاصمة، قادمة من مدينة شنغهاي الصينية، تحمل معها كميات كبيرة من مستلزمات صحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرف رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، رفقة وزير الصحة الجزائري على تسلم الشحنة التي تعد "الطلبية الأولى" ضمن سلسلة طلبيات ستصل في الأيام المقبلة من الصين.

وكشف "جراد" عن أن الطائرتين التابعتين للجيش كانتا محملتين بأكثر من 100 مليون قناع، ومعدات أخرى بلغت قيمتها 4 ملايين و950 ألف دولار أمريكي، ومن المقرر أن تصل شحنات أخرى، بعد أن ربطت الجزائر جسراً جوياً مع الصين لاقتناء معدات ومستلزمات مجابهة جائحة كورونا.

ومن بين المعدات الطبية التي وصلت لـ100 مليون و8 ملايين و500 ألف كمامة ذات المطويات الثلاث، وأقنعة من نوع "أف بي بي 2" خاصة بالأطباء، و20 ألف جهاز للكشف عن الفيروس، و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف.

وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت متأخر، السبت، تمديد الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد، بعد أن تمدد فيروس كورونا في 43 منها.