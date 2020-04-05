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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الرباط - الخليج 365
ارتفعت حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 960 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 66 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 59.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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