السعودية : إرتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 37 حالة والمتعافين 488 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إرتفاع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 34 حالة،



وذكر المتحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الدوري، اليوم الأحد، العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة 2385 حالة منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

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وأوضح أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53% .

وكشف أن الهدف من إعلان الإصابات عبر الموقع زيادة الشفافية وتسهيل وصول المتلقي للبيانات وفرص عودة الإصابة بفيروس كورونا موجودة وسجلت حالات نادرة بذلك .