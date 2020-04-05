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التحالف: صاروخ الحوثيين عمل إرهابي تدعمه إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه امتدادا للأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس الأول، بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأضاف العقيد المالكي أن الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم.

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وبين الاستمرار المتعمد من الميليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أن الصاروخ استهدف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح، في عمل إرهابي يهدف إلى ضرب مقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، ويأتي الاعتداء الإرهابي امتدادا لانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق.