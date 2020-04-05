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الجيش اليمني يستدرج الانقلابيين ويقتل 25 عنصرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

كسرت القوات اليمنية المشتركة أمس هجوما حوثيا شرق مدينة الصالح بالحديدة. وأكد مصدر عسكري أن مجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي شنت هجوما على المواقع، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والقذائف المدفعية، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكسر الهجوم. وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بين قتلى وجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي صرواح غرب مأرب قتل أكثر من 25 عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح آخرون. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن «الجيش الوطني استدرج مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يطوقهم ويمطرهم بالنيران وقذائف المدفعية»، مما أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصرا من الميليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

على صعيد آخر أكدت وزارة النفط اليمنية أمس أن ميليشيات الحوثي هاجمت محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح في مأرب.

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وأشارت في بيان إلى «أن هذا الاستهداف من قبل ميليشيات الإرهاب لمحطة ضخ النفط يمثل عملا إجراميا وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة، ويؤكد حقيقة استهتار وعبث تلك الميليشيات المدعومة من إيران بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم».

وأضافت وزارة النفط أن «ارتكاب الميليشيات لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء تأكيد على حقيقة سعيها لتدمير كل مقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، كما أنه تأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم أن تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل في مناطق ومحافظات اليمن كافة».

وطالب البيان الجهات والمنظمات الدولية كافة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الأعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره واقتصاده.

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