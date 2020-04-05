اجتماع افتراضي طارئ للتعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الخميس المقبل عبر تقنية مؤتمرات الفيديو اجتماعا افتراضيا طارئا على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

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وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس كوفيد ــ 19 والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء.

وتضم اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي من الدول الأعضاء: السعودية، الامارات، المالديف، باكستان، موريتانيا، تشاد، تركيا، مصر، ماليزيا، إندونيسيا، والسودان.

كما تضم اللجنة في عضويتها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي: اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي «كومستيك «، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسريك»، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو».