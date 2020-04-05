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454 سلة غذائية للنازحين من الجوف لمأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 454 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى الروضة، وبن معيلي، وحي الصيانة، ومديرية رغوان، وحريب عرق آل شبوان بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,724 نازحا ومتضررا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وتأتي العملية الإغاثية في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.



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