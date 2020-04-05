اخبار العالم

فلسطينيون يطالبون بإطلاق المعتقلين في سجون الأسد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

فلسطينيون يطالبون بإطلاق المعتقلين في سجون الأسد
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

ناشد النازحون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتحرك عاجل من أجل إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في سجون النظام السوري بعد انتشار فيروس في سوريا.

وأكد النازحون في مناشدتهم التي وقع عليها المئات منهم أن الأوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية تزداد سوءا بسبب التعذيب والإهمال الصحي وسوء التغذية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطينيون يطالبون بإطلاق المعتقلين في سجون الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا