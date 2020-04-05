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فلسطينيون يطالبون بإطلاق المعتقلين في سجون الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

ناشد النازحون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتحرك عاجل من أجل إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في سجون النظام السوري بعد انتشار فيروس كورونا في سوريا.

وأكد النازحون في مناشدتهم التي وقع عليها المئات منهم أن الأوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية تزداد سوءا بسبب التعذيب والإهمال الصحي وسوء التغذية.