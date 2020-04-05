طبيب مسؤول باحدى أكبر المستشفيات بنيويورك للنشرة: من المتوقع أن تبلغ ذورة الإصابات بكورونا ما بين 10 و15 يوماً

نقلت مراسلة "النشرة" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​ عن طبيب مسؤول في إحدى أكبر مستشفيات الولاية من الجنسية الإيطالية، تأكيده أنه رغم الصورة الضبابية التي تمر بها نيويورك نتيجة ​فيروس كورونا​، فإن المتوقع أن تكون الذورة ما بين 10 و15 يوماً.

وكشف الطبيب عن حالة لافتة تكمن بأنه في الاسبوعين السابقين كانت أغلب الإصابات بفيروس كورونا من كبار السن ومعظمها بحالة خطرة، مجملها امتثل للشفاء خلال وقت أقصر من الوقت الذي تتطلبه الاصابات في الاسبوع الحالي، حيث أن أغلبها من الشباب وتستغرق وقتاً أطول للمعالجة في المعالجة، الأمر الذي حير الأطباء.