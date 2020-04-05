الصحة المصرية: 7 وفيات جديدة و103 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، تسجيل 103 أصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وأكد مجاهد، في بيان، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة، موضحاً أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت لتصبح 346 حالة".

كما شدد على أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة".