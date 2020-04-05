شركة ايرباص نقلت اربعة ملايين قناع طبي من الصين إلى أوروبا

نقلت شركة "​ايرباص​" الأوروبية المصنعة للطائرات اربعة ملايين قناع من ​الصين​ إلى ​أوروبا​، غالبيتها للسلطات الصحية في الدول المؤسسة للشركة لمساعدتها في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

كما وصلت طائرة ايرباص ايه350-100 إلى مطار تولوز في جنوب غرب فرنسا حيث مقر المجموعة لتسليم الشحنة بحضور عناصر الشرطة.

ومساء السبت، توقفت الطائرة الاتية من تيانجين في الصين في هامبورغ التي تضم أيضاً موقعاً هاماً تابعاً للمجموعة في ألمانيا، حيث سلمت الشحنة الأولى من الأقنعة.

وهنأ المدير التنفيذي لايرباص غيوم فوري "فريق ايرباص العائد من الصين مع اربعة ملايين قناع موجهة خصوصاً للحكومات والطواقم الطبية، في إطار جهودنا دعم مكافحتهم لكوفيد-19".