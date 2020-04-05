شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى: لجأنا لإحياء حفلات الإنشاد الدينى "أونلاين" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، إن عددا من فرق الإنشاد الدينى لجأت إلى إقامة الحفلات أونلاين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ولتشجيع المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة فيروس كورونا.

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وأضاف محمود التهامى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الى أنه أول من بادر بإحياء الحفلات أونلاين، وذلك من خلال إحيائه لمولد السيدة زينب من المنزل بشكل مختلف من خلال بث الحفلة أونلاين للجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرا إلى أن المصريين من أكثر الشعوب حرصا على إحياء موالد آل البيت ولكن احتراما لقرارات الدولة من عدم وجود تجمعات قرر إقامة الحفلة أونلاين.

وأشار محمود التهامى إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قام بجهد كبير معهم، حيث فتح لهم مسرح الوزارة عقب تعقيه لتقدم حفله أونلاين، موضحا أن الحفلة لقت رد فعل كبير، متابعا: "عالم فى جامعة أثينا تواصل معى وقال إنه سيطرح على رئيس الجامعة فى اليونان أن المصريين عملوا فكرة حلوة ورواد فيها وسنفعل مثلكم بتنظيم حفلات أونلاين للجمهور، فكرة مصرية تم الإشادة بها عالميا، وزير الشباب يستحق الكثير، نظمت حفلة مولد السيدة زينب فى البيت ونجحت وووزير الشباب ساعدنا وعقم المسرح وتبنى مبادرتنا فى تنظيم الحفلات أونلاين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المهتمين بالإنشاد الدينى، وأن جمهوره ليس مقتصرا على أهل الصوفية فقط بل من ضمن محبيه عدد من الإخوة الأقباط.