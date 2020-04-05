شكرا لقرائتكم خبر عن 30 صورة لأبرز عناوين إصدارات مركز مستقبل وطن خلال شهر مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، نحو 50 دراسة وتقرير وتقدير موقف خلال شهر مارس، ناقشت وحللت أهم القضايا المثارة داخليا ودوليا، برؤية وطنية تستهدف تعظيم المكاسب المصرية وتطوير بدائل واقعية لصانع القرار الحزبى والسياسى. وجاءت بعض العناوين والموضوعات محل تناول مركز مستقبل وطن خلال شهر مارس 2020 كالآتى:- 1. تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المِصرى (التداعيات الراهنة والمحتملة والجهود الحكومية للتصدى وسبل مواجهة اآثار السلبية). 2. التأثيرات الاقتصادية الراهنة والمحتملة للإجراءات الاحترازية الحكومية الجديدة "حظر التجوال". 3. تصنيف فيروس كورونا كوَباء عالمى (قراءة فى الأبعاد والتداعيات السياسية). 4. إيقاف النشاط الكروي في مِصر بسبب فيروس كورونا (الأبعاد والتداعيات وسبل التعامل في ضَوْء الخبرات المحلية والدولية). 5. تأثير فيروس كورونا على الرياضية المصرية والعربية والعالمية. 6. التجارب الآسيوية الناجحة في مواجهة فيروس كورونا (إجراءات المُواجَهة في الصين وسنغافورة والدروس المُستفادة والإجراءات المقترحة مِصريًّا). 7. التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية خلال عهد الرئيس "السيسي" (الواقع والجهود والحصاد وسبل التعزيز). 8. التمكين السياسي للمَرأة المصرية خلال عهد الرئيس "السيسي" (الواقع والجهود والحصاد والتحديات وسُبل التعزيز). 9. التحركات المصرية الأخيرة فى ملف سد النهضة ومواقف دول الجوار الإثيوبي من الأزمة بين مِصر وإثيوبيا (الأبعاد والملامح والمُحددات). 10. قراءة تحليلية واستشرافية للمَوقِفين الإثيوبي والسوداني الأخيرين من مفاوضات سد النهضة والسبل المُقترحة للتحرك المصري. Advertisements 11. مستهدفات مشروع موازنة العام المالي القادم 2020/2021. 12. قِطاع التعدين والثروة المعدنية في مِصر (الواقع والجهود الحكومية والمُعوِّقات وسُبل تعزيز الاستثمار). 13. رؤية تقييمية واستشرافية لاتجاهات سعر صرف الجنيه المِصري أمام الدولار الأمريكي. 14. فشل الاتفاق بين "روسيا" و"أوبك" (الأبعاد والتداعيات والاتجاهات المُحتملة لأسعار النَّفْط). 15. واقع وآفاق الاقْتِصَاد اللبناني في ضَوْء إعلان الحكُومة اللبنانية تَعلِيق سداد سندات اليوروبوند المستحقة. 16. واقع وتَطَوُّرات مُؤشرات الاقتصاد المِصري منذ بداية العام المالي الحالي 2019/2020. 17. اعتِذار رئيس الوزراء المكلف "محمد علاوي" عن عدم تَشكِيل الحكُومة العراقية الجديدة (الدوافع وردود الأفعال وعوامل الإخفاق في التَشكِيل). 18. الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية مارس 2020 (السياق والمتنافسون والنتائج ورُدود الأفعال والسيناريوهات المُحتملة). 19. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات الحكومة المصرية الاحترازية. 20. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تطور فيروس كورونا في مِصر. 21. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول دور حزب مستقبل وطن في مواجهة فيروس كورونا. 22. الجولة العربية لوزير الخارجية المِصري (الأبعاد والأهداف والقضايا والنتائج). 23. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المَوقِفين الإِثيوبي والسوداني من مُفاوَضات سد النهضة. 24. تفاعل رُوَّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيب إثيوبيا المتعمد عن مفاوضات سد النهضة بواشنطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 صورة لأبرز عناوين إصدارات مركز مستقبل وطن خلال شهر مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.