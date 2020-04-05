شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعى فيديو مفبرك حول مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، من انتشار فيديو مفبرك حول الإجراءات التى ستقوم بها الحكومة فى المرحلة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من صنعه، وضد من يروجه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

Advertisements

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.