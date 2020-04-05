شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عن إجراءات تنظيمية لمنع ازدحام أعضائها أثناء تجديد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تطهير النادي النهرى للمحامين في المعادي، واتخاذ عدة إجراءات تنظيمية لمنع ازدحام المحامين به قبل استئناف أعمال تجديد بطاقات العضوية، إضافة لعمل باقي الإدارات به مرة أخرى، وذلك بناء على توجيهات النقيب العام رجائي عطية.

وقال سعيد عبد الخالق، عضو مجلس النقابة العامة، إن مجموعة من العمال قاموا بأعمال تطهير وتعقيم النادي، وما يحتويه من إدارات مختلفة، وكذلك تطهير وتعقيم المساحات المحيطة بتلك الإدارات، بإشرافه وإسماعيل طه عضو المجلس، اللذان حرصا على التواجد ومتابعة الأعمال لحظة بلحظة.

Advertisements

وأضاف "عبد الخالق"، أنه تم توفير مستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، ومقياس حرارة عن بعد، حفاظا على سلامة الجميع، مشيرا إلى أن النقابة قامت بوضع فواصل بين الإدارات، وتوفير إذاعة داخلية بكل إدارة، إضافة لوضع مظلات ومجموعة من الكراسي لانتظار الدور منعا للزحام، وإصدار التوجيهات للموظفين بالتزام أن يكون على كل شباك محام واحد فقط.

وتابع: "وضعنا علامات فسفورية إرشادية على الأرض خاصة بالتنظيم وكيفية الانتظار، وتم تغطية نوافذ الإدارات لعدم تسريب أشعة الشمس، وتقليل ارتفاع درجات الحرارة، والتقليل من فترات عمل التكييفات، واستهلاك الكهرباء".

وأكد سعيد عبد الخالق، أنه تمت متابعة الأوضاع داخل النادي خلال الساعات الأولى من استئناف العمل، صباح اليوم، وتلاحظ عدم وجود أية شكاوى خاصة بالزحام أو التأخير، لافتا إلى أن المحامين يعون جيدا الظروف الراهنة، ولديهم الوعي الكافي للحفاظ على النظام العام القائم لسلامة الجميع.