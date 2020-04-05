شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تطالب بتقنين أوضاع العمالة الأجنبية للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والصحة والسكان، بضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة الأسيوية التى تعمل فى مصر للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح الفقى، أن بعض أصحاب الأعمال فى مصر يستقدمون عمالة أسيوية للعمل فى منازلهم أو مصانعهم نظرا لانخفاض أجوره، مما يتوجب معه على أجهزة الدولة عامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذة العمالة وضرورة الكشف الدورى على هذه العمالة للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، للحد من انتشار وباء كورونا وغيره من الأوبئة.

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وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه العمالة لها عاداتها فى الطعام تتنافى مع عادات المصريين وتدور حولها شبهات قوية فى أنها السبب فى ظهور وانتشار وباء فيروس كورونا.

كما لفت الفقى إلى أن مصر تعانى ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وأنه لا يوجد مانع يحول دون تشغيل الشباب المصرى فى الأعمال التى تقوم بها هذه العمالة بعد تدريبهم اذا احتاج الأمر للتدريب وفى ظل أجور عادلة وظروف تُرضى جميع الأطراف للحفاظ على المجتمع.