شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا والأزمة الاقتصادية.. أردوغان يواصل بناء قصره الرئاسي في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال بناء القصر الرئاسي بمقاطعة أخلاط في محافظة بدليس، رغم الظروف التي تمر بها بلاده والعالم أجمع لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ بدليس عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيصي أويانيق في المنشور الذي نشره على حسابه بـ"تويتر" ومعه صورة القصر: "يستمر بناء قصر أخلاط في بدليس بأقصى سرعة".

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ودعا أردوغان الأسبوع الماضي إلى حملة تبرعات لمساعدة محدودي الدخل وفتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات، وبرغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتركيا وعلى الرغم من الحملة التي دعا إليها أردوغان، إلا أنه مستمر في بناء قصره بكل تكاليفه.

كان حزب العدالة والتنمية قدم اقتراحًا لمجلس النواب لتشييد قصر رئاسي على بحيرة فان في محافظة بدليس، وعلى الرغم من اعتراض المحكمة الدستورية على ذلك، إلا أن المجلس صدق عليه بموافقة نواب الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية. وقال نائب رئيس الكتلة الحزبية لحزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، "يوجد قصر للعدالة فماذا تفهمون عندما نقول قصر؟ نحن نرى أن هذا القصر بيت للأمة".