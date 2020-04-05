شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يطالب الحكومة بدعم قطاع الصيد وتخفيض سعر السولار للمراكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزيرى البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة دعم قطاع الصيد من المساعدات التى ستقدمها الحكومة لتعويض المتضررين من آثار فيروس كورونا عن طريق تخفيض سعر السولار اللازم لمراكبهم، وشراء وزارة التموين الأسماك وبيعها بمنافذها لدعمهم وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب للحد من زيادة الأسعار بالأسواق خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

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وأوضح خليل، أن انخفاض اسعار الوقود عالميا ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات فى الدولة، قائلا "ولكن ما نعيشه من ظروف استثنائية في ظل انتشار فايروس كورونا الخطير (كوفيد 19) فإن معظم قطاعات الإنتاج متعطلة، ومنها قطاع الصيد، فإن هذا القطاع من أهم القطاعات الإنتاجية فى مصر حيث تمتلك الدولة أكبر مساحة ساحلية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، فى عدة محافظات منها (السويس، الإسكندرية، بورسعيد ومحافظة البحر الأحمر)، ولذلك فإن بعض الصيادين يعتمدون على البيع اليومي لتأمين مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم وقد لا يجدون السعر المناسب للوقود لذلك فان وزارة البترول من واجبها أن تقدم سعر ثابت لمراكب الصيادين".

وأشار النائب طلعت خليل، إلى أن ذلك كله فضلا عن حتمية دعم الدولة لقطاع الصيد من خلال أن تحصل وزارة التموين على الأسماك من المراكب وبيعها فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيف حركة التداول والسيطرة على الأسعار.