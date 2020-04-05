شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الأمن من المخلفات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الأمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة فى ضوء فيروس كورونا.

وأكدت فى سؤالها أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تفرض جزءا كبير من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها وأيضا الاستخدام الأمن للمخلفات وخاصة المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغيير فى خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة، خاصة مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات والتى تكون معرضة لحمل الفيروسات والأمراض وغيره.

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وأشارت إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة ويتم التعامل معها من قبل الوزارة على أنها قمامة عادية وهذا الأمر كارثى وقد يسبب العديد من المخاطر، خاصة على العاملين فى مجال نقل القمامة وأيضا النباشين.

وطالبت بضرورة باتخاذ إجراءات تناسب المرحلة فى شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة فى المحافظات وأيضا النباشين.

واقترحت إطلاق حملة توعية للعاملين فى القمامة وأيضا المواطنون بآلية التعامل الآمن مع هذه المخلفات والطريقة الأمنه للتخلص منه، وتطهير حاويات نقل القمامة والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات وغيره.