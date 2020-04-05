بطاقة استيعابية تصل 700 سرير..مستشفى ميداني جديد في فضاء معارض البيضاء

قررت جهة الدار البيضاء إحداث مستشفى ميداني، مؤقت، وذلك بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، سيخصص للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تقوية الجهود الاستباقية والاحترازية لمواجهة الجائحة.

وسيكون المستشفى الميداني المحدث بطاقة استيعابية حُددت في 700 سرير على مساحة 20.000 متر مربع مُقسم على أربعة فضاءات كبيرة، على شاكلة أروقة منفصلة لكل فضاء طاقمه الطبي المنفصل، والمرافق الصحية منعزلة، كما أن هذا الفضاء مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة، وذلك لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وسيحتوي هذا المستشفى المؤقت على غرف معادلة الضغط عند مداخله الرئيسية، كما سيجري، وضع جهاز معالجة الهواء لضمان تجديد الهواء داخل الأروقة الأربع، كما أنه سيتم تهيئة ساحة موقف السيارات (باركينغ) خارج المعرض لاستيعاب قاعات الاستشارة الطبية وقاعات الاستراحة، ومكاتب الأطباء، إضافة إلى مراحيض وحمامات مخصصة للأطقم الطبية، بالإضافة إلى تخصيص صناديق فردية بمثابة مخادع للموارد البشرية الطبية والصحية المشتغلة في هذا المستشفى الميداني.

وبدأت أشغال إقامة المستشفى الميداني، أمس السبت 4 أبريل، على أساس الانتهاء من إنجازه خلال أسبوعين بغلاف مالي قدر بـ45 مليون درهم وذلك بتمويل مشترك بين جهة الدار البيضاء سطات، وجماعة الدار البيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء.