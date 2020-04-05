تفاديًا للإصابة والعدوى..مطالب بتوفير سكن لعاملات الفراولة بالقرب من الضيعات

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة وزان إلى ضرورة توفير سكن لعاملات الفراولة، في مدينة وزان وضواحيها، بالقرب من ضيعات العمل للحد من عودتهن من أقاليم مجاورة.
وحذر نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في وزان، في حديثه مع “اليوم24″، من تنقل عاملات الفراولة المنحدرات من وزان، وبعض الجماعات الترابية المجاورة لها، خارج المدينة، وبالتالي قد ينقلن الفيروس إلى بيوتهن، ومنها إلى محيطهن، لا سيما أمام غياب وسائل الوقاية، ما يشكل خطرا على سلامتهن، وسلامة الجميع.
وأضاف نور الدين عثمان أنه، يوميا، تتنقل من إقليم وزان مئات النساء للعمل في ضيعات الفراولة إلى إقليم العرائش عبر حافلات، تنطلق في الساعات الأولى من الصباح من مختلف تراب الإقليم، وتعود إلى وزان ليلا في ظروف تفتقد إلى شروط السلامة، والوقاية، كما أن النسوة العاملات في ضيعات الفريز يشتغلن جنبا إلى جنب مع نساء أخريات قادمات من مناطق أخرى مجاورة.
وأوضح المتحدث ذاته أن العاملات يتنقلن خارج المدينة للعمل في حقول مدن أخرى، ومن ثمة يعدن إلى بيوتهن، وهذا يشكل خطرا على سلامتهن، وسلامة أسرهن.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة توفير سكن لعاملات الفراولة في مدينة وزان، وضواحيها، بالقرب من ضيعات العمل للحد من عودتهن من أقاليم مجاورة، أو العمل على توقف تنقلاتهن، حفاظا على صحتهن، كما حث السلطات على تقديم إعانات مباشرة لهن، لاسيما أنهن ينحدرون من طبقة اجتماعية هشة.
يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة وزان، أمس السبت.
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