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ويليان يحسم مصيره مع تشيلسي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي، ويليان، حسم مصيره مع ، خصوصًا وأن عقده مع الفريق اللندني ينتهي الصيف القادم.

وقضى ويليان في تشيلسي 7 مواسم، بينما يحظى في الوقت الراهن باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقال ويليان في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "يعلم الجميع أن عقدي ينتهي مع تشيلسي في غضون بضعة أشهر".

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وأضاف "التجديد أصبح صعبا، لأن تشيلسي قدم عقدًا لمدة عامين، بينما طالبت بأن يكون لثلاثة أعوام".

وأتم "لذلك انتهى الأمر، لا نتحدث بعد الآن، وليس هناك تفاوض".

وحقق ويليان مع تشيلسي لقب مرتين عامي (2015 و2017)، بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي (2019).

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