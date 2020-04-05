شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: شفاء 19 وتسجيل 294 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة, مشيرة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وأوضحت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى, وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.
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