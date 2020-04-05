16 دولة لم يصلها (كوفيد19) .. والفيروس طور استراتيجية جديدة في الوصول إلى جسم الإنسان

ـ وفيات وإصابات جديدة في السعودية

ـ 77 إصابة جديدة بالكويت والإمارات تمدد قرار وقف المراكز التجارية والتسوق

ـ مصر تتخطى الألف وتعمل على إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي

ـ 19 حالة في سوريا و18 في ليبيا وارتفاع الإصابات في الأردن ولبنان

ـ 41 إصابة جديدة في المغرب والجزائر تمدد حظر التجول

ـ فلسطين تسجل 9 حالات وأكثر من 8 آلاف إصابة في إسرائيل

ـ أول إصابة بجنوب السودان و3603 حالات وفاة في إيران

ـ أكثر من 8175 حالة وفاة في أميركا وترامب يرسل آلاف الجنود للمساعدة

ـ بريطانيا تتجه لمزيد من الإجراءات القاسية وحالات الوفاة بفرنسا تصل لمستوى مرتفع جديد

ـ أكثر من 28 ألف وفاة إيطاليا وإسبانيا وألمانيا تسجل انخفاضا بالإصابات

ـ 501 وفاة في تركيا وبر الصين الرئيسي يعاود تسجيل إصابات

ـ تسجيل أكثر من 130 إصابة في طوكيو وأستراليا متفائلة بشأن تباطؤ انتشار الفيروس

ـ وضع نحو 130 شرطيا في الحجر بهونج كونج وإندونيسيا تأمر مواطنيها بارتداء الكمامات

ـ حالات جديدة في ماليزيا وتايلاند والفلبين و الإكوادور تخزن جثث موتاها في مبردات ضخمة

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

سجلت 183 دولة حول العالم حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″، مع تواصل الجهود الدولية لمواجهة والحد من انتشاره. وحسب جامعة هوبكنز الأميركية للأبحاث، لم تسجل 16 دولة أي ظهور حالات للفيروس منذ انتشاره أواخر العام الماضي، مشيرة إلى 3 دول آسيوية، و3 أفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية. وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا، كوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان. أما الدول الأفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب. فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من “جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو”. وقد سلط بحث جديد الضوء على تفاصيل دقيقة وحاسمة، ربما كانت السبب وراء سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد بين البشر وتفشيه في مختلف أنحاء العالم. ووفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن الدراسة التحليلية تكشف أن التضاريس التي تشبه “المسامير” على سطح “كوفيد 19″ التي تلتصق بالخلايا البشرية، أقوى بنحو 4 مرات من تلك الموجودة في فيروس “سارس”، الذي تسبب في مقتل المئات من الأشخاص قبل سنوات. كما تشير الدراسة إلى أن جزيئات الفيروس التاجي التي يتم استنشاقها من خلال الأنف أو الفم “لديها فرصة كبيرة للالتصاق بالخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي العلوي”، مما يعني أن الإصابة بالعدوى يحتاج عددا أقل من جزيئات الفيروس في أغلب الأحيان. وفي هذا الصدد، قال الدكتور فانج لي، الذي قاد الفريق الأميركي في عملية البحث: “تظهر نتائجنا أن “كوفيد19″ طور إستراتيجية جديدة في الوصول إلى جسم الإنسان مقارنة مع سارس. مما أدى إلى انتشار أكبر بين الناس”. وقد أظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليونا و190 ألفا بينما راح ضحيته حتى الآن 64421 شخصا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أمس تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ارتفع إلى 2385 حالة، مضيفا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 34 حالة وفاة بزيادة مقدارها 5 وفيات عن أمس، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 488 حالة. وفي الكويت أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة تسجیل 77 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 556 حالة. وفي دولة الإمارات، ذكرت صحيفة “الإمارات أمس ” أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصدرت قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر حيال ممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية.

الى ذلك، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر 1070 حالة، وذلك بعد تسجيل 85 حالة جديدة مساء امس الاول، في حين توفي 71 مريضا، بينما تعافى 241 شخصا. في سياق متصل، تعمل إحدى أبرز المؤسسات العلمية والتكنولوجية في مصر على أكثر من نموذج علمي، لصناعة أجهزة التنفس الصناعي، حيث أكد الدكتور مصطفى عبد الله، رئيس قسم الطيران والفضاء بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنه يتم التخطيط، بالتنسيق مع عدد من الأطباء، لاختبار فعالية النموذج الأول من أجهزة التنفس الصناعي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس “كورونا ” ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 19 حالة. فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد 19″ إلى 18 حالة عقب تسجيل 1 حالة إصابة جديدة أمس. يأتي ذلك بينما أعلن وزير الصحة الأردنية سعد جابر، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس الاول. على صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح امس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 960 حالة. وفي الجزائر، قال رئيس الوزراء إن السلطات ستمدد حظر التجول الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 1251. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 226 في الأراضي الفلسطينية منها 12 في قطاع غزة. بدورها، أعلنت إسرائيل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 8000 حالة مع تسجيل 46 حالة وفاة. في السياق، قال ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان إن بلاده رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد لتصبح أحدث بلد أفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

دوليا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران وصلت إلى 3603. مضيفا أن بلاده لديها الآن 58226 إصابة. يأتي ذلك فيما تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الـ300 ألف بينما توفي أكثر من 8175 شخصا بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحكومة الأميركية سترسل آلاف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده ستضطر لتشديد القواعد التي تسمح بالتريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا. وقد أعلن نيل فيرجسون الأستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى ما بين سبعة آلاف وعشرين ألفا في ظل الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشاره. وفي فرنسا وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى مستوى مرتفع بعد أن ضمت الحكومة عددا أكبر من حالات الوفاة التي لم يكن يتم الإعلان عنها من قبل ، حيث أعلنت وزارة الصحة 441 حالة وفاة جديدة من كوفيد19 في المستشفيات الفرنسية.

في السياق، قالت وزارة الصحة في إسبانيا أمس إن عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 12418 بتسجيل 674 وفاة جديدة. فيما قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362 حالة وفاة. وفي تركيا قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بأكثر من ثلاثة آلاف حالة لتسجل 23934 كما زادت الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 إلى 501 بعد وفاة 76 آخرين. وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا سجلت انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، حيث وصل إجمالي عدد الاصابات إلى 91714، بعد تسجيل 6082 حالة، ينخفض رقم الإصابات 146 حالة مقارنة ب6174 حالة اليوم السابق.

الى ذلك، أعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج بالإضافة إلى حالات عدوى محلية مما يسلط الضوء على صعوبة وقف تفشي الفيروس. وفي اليابان ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين في العاصمة طوكيو أن المدينة شهدت تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في حين عبر مسؤولون في قطاع الصحة في أستراليا عن تفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا ولكنهم أشاروا إلى أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور. الى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أنه سوف يتم وضع 130 من رجال الشرطة من فرق النخبة التكتيكية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة شرطي ثاني بالوحدة بفيروس كورونا. وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو إن بلاده أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2273.

على صعيد متصل، أعلنت ماليزيا عن تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما رفع العدد الإجمالي للحالات لديها إلى 3662. كما أعلنت السلطات التايلاندية تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة. في حين سجلت وزارة الصحة الفلبينية 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد و152 حالة إصابة جديدة. وفي الإكوادور بدأت الحكومة في تخزين جثث المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا في حاويات مبردات عملاقة بعد امتلاء المشارح والمستشفيات بمئات الجثث في مدينة جواياكيل بؤرة تفشي الوباء في الإكوادور. وأكدت الإكوادور وفاة 318 مريضا بالفيروس وهو من أكبر أعداد الوفيات في أمريكا اللاتينية. الى ذلك، أعلنت السلطات الجورجية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لإمرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تعاني من أمراض مزمنة.