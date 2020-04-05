طرفا النزاع اليمني يتبادلان الاتهام بمهاجمة محطة لضخ النفط

عدن ـ وكالات: تبادل طرفا النزاع في اليمن الاتهام أمس بمهاجمة محطة ضخ خاصة بخط أنابيب نفطي في محافظة مأرب بوسط اليمن ، حيث احتدمت الاشتباكات على مدى أسابيع وأدت لتشريد عشرات الآلاف من المدنيين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزارة النفط اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قالت أمس إن عناصر”أنصار الله” استهدفت المحطة. وقال حسين العزي المسؤول في الحكومة التي يديرها “أنصار الله” ، والتي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا منذ عام 2014، إن قوات التحالف العربي هاجمت محطة كوفل لضخ النفط فيما وصفه بالتصعيد الخطير. ولم يكشف أي من الطرفين تفاصيل عن الهجوم. وتشغل شركة صافر النفطية المملوكة للحكومة اليمنية خط الأنابيب، لكن لم يتم ضخ النفط عبره منذ سنوات. وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ 2015 عندما تدخل التحالف العربي في النزاع ليحاول إعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية في أن يدفع التهديد الذي يمثله وباء فيروس كورونا العالمي المتنازعين في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة لإنهاء نزاع وصل بشكل كبير إلى طريق مسدود وتركت الملايين عرضة للمرض والجوع.

في سياق منفصل، دعت الحكومة اليمنية الى تبادل شامل للأسرى بين الجانب الحكومي وعناصر “أنصار الله” تنفيذاً لاتفاق السويد، وتحسباً لانتشار فيروس كورونا. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان أصدره مساء أمس الأول “ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، مارتن جريفث، إلى التحرك العاجل والضغط على “أنصار الله” لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)”. وجدد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من (1100) اسم من أصل(1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى، وفقاً لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملفاً إنسانياً.