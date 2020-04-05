أكثر من 33 الف طن من السكر الخام تصل العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية/ الشركة العامة لموانئ العراق، الأحد، استقبال الباخرة "stay aquarius" قادمةً من المجر محملة بـ 33233 طناً من مادة السكر الخام لصالح شركة الاتحاد للصناعات الغذائية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" بعد رسو الباخرة على رصيف رقم 2 في ميناء ام قصر الجنوبي وإكمال كافة الاجراءات الإدارية والفنية الخاصة بها، باشرت ملاكات التفريغ والشحن في الميناء بتفريغ البضاعة وفق أسس المناولة السليمة".



وأضافت أن "مادة السكر الخام تخزن داخل مخازن موجودة على رصيف رقم 2 وبعدها تنقل الى الجهة المطلوب مما يسهم بسرعة المناولة وتفريغ البضاعة من الباخرة".



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