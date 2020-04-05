مسؤولو النقد والبنك الدوليتين يؤكدون الاستعداد لمساعدة لحكومة العراق

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير شارك في إجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وسبل الاستمرار في دعم القطاع الصحي.واوضح البيان ان مشاركة حسين، في الاجتماع التنسيقي جاء لتقديم الدعم المطلوب للقطاع الصحي لمكافحة ڤايروس ومرض كورونا ، مبينا أن هذا الاجتماع عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة شارك بها السفيرين البريطاني و الامريكي و حازم الجميلي وكيل وزارة الصحة كما شارك في الاجتماع المتلفز مسؤول البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط ومن عمان ممثل صندوق النقد الدولي والمسؤول عن العراق وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الماليين في المؤسستين الدوليتين وممثل الصحة العالمية.وعلى هامش الاجتماع القى وزير المالية فؤاد حسين الضوء على عمل وزارة المالية وجهودها في توفير المتطلبات المالية والاحتياجات العاجلة لدعم القطاع الصحي في العراق منذ بداية الازمة حيث قامت الوزاره بإتخاذ الإجراءات الضرورية في سبيل جمع الاموال عبر المصارف أو من خلال جمع التبرعات سواء من بعض الدول المانحة او عبر المصارف الحكومية والاهلية والقطاع الخاص ايضاً.

وفي محور آخر من محاور الاجتماع تم التطرق الى الوضع الاقتصادي والمالي العام وتأثير الازمة الدولية على الوضع العراقي والتحديات المربكة التي يواجهها العراق سواء من ناحية مكافحة المرض أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالإضافه الى الازمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة.

كما تم التطرق الى العلاقات مع البنك الدولي والصندوق الدولي . وأكد نائب رئيس الوزراء على أهمية تعميق العلاقات مع كلا المؤسستين الماليتين . وتم بحث كيفية سبل الدعم المالي للعراق بصورة عامة والقطاع الصحي بصورة خاصة . أما فيما يخص موضوع الاقتراض الخارجي فالامر يتطلب موافقات قانونية من الجهات التنفيذية والتشريعية، مشيرا الى ان الوزارة الان بصدد اعداد رسالة الى البنك الدولي للحصول على مساعدات مالية اضافيه للقطاع الصحي.

من جانبه اكد مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليتين استعدادهما للاستجابة السريعة لتقديم المساعدة الى حكومة العراق واعادة هيكلة بعض البرامج المخصصة في القطاع الصحي لتلبي احتياجات مكافحة كورونا .

وعبر حسين عن شكره لسفير الولايات المتحده الامريكية على الدعم المالي واللوجستي الذي قدمته بلاده للقطاع الصحي في العراق وفي مجال مكافحة مرض كورونا ، مرحباً بأي دعم مالي قد يقدم من قبل الدول الاخرى في هذا الاطار.

هذا وقد أوجز الدكتور حازم الجميلي، وكيل وزارة الصحة، الخطوات والاجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة واللجنة المختصة لمكافحة الڤايروس منذ بداية أنتشار المرض، وأشار الى أعداد المصابين والمتوفين، وحاجة وزارة الصحة للمعدات الصحية والدعم الفني . وتحدث كذلك عن الخطوات المستقبلية التي يكستقوم بها الوزارة في هذا الاطار.