خلية الأزمة في الزعفرانية تفصح أسباب تصاعد نسبة الإصابات بكورونا اليوم

وقال مدير مستشفى الزعفرانية العام وممثل خلية الازمة في المنطقة محمد طالب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تطور الوضع الصحي ومعدل ازدياد الإصابات لهذا اليوم، بوباء كورونا المستجد ووصولها الى ستة إصابات مؤكدة جاء لتأخر ظهور نتيجة التحاليل والفحوصات وجاءت مرة واحدة حيث انهم كانوا داخلين للمستشفى من ستة الى سبعة أيام مضت وما زالوا متواجدين فيها ويتلقون العلاج المناسب".



من جانب آخر، أكد الرائد الحقوقي زياد طارق المياحي مدير استخبارات ومكافحة إرهاب الزعفرانية وممثل خلية الازمة، أن "الإصابات التي ظهرت دفعة واحدة هي كانت قديمة ومتخذ الاجراء الصحي الصحيح في حقهم وان المفارز الطبية ستقوم بنقل الملامسين لهم للتأكد من حالاتهم".