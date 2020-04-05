إصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا

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2020-04-05 | 20:02
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سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.
واصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بفيروس "كورونا"، هذا اليوم، ويرقد حالياً في مستشفى الحكيم بمدينة النجف الاشرف لتلقي العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة، أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 61 حالة، فيما وصل مجموع حالات الشفاء الى 279.
تجدر الإشارة الى ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، قد توقف منذ شهر اذار الماضي وتم تعليق استئنافه حتى اشعار اخر.
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