اخبار العالم

إصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-04-05 | 20:02

إصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا

المصدر:

36,728 مشاهدة

Advertisements

سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس المستجد "كوفيد 19"، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع اعداد الاصابات الى 961 اصابة في عموم البلاد.

واصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بفيروس "كورونا"، هذا اليوم، ويرقد حالياً في مستشفى الحكيم بمدينة النجف الاشرف لتلقي العلاج.


وأعلنت وزارة الصحة، أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 61 حالة، فيما وصل مجموع حالات الشفاء الى 279.

تجدر الإشارة الى ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، قد توقف منذ شهر اذار الماضي وتم تعليق استئنافه حتى اشعار اخر.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا