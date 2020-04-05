البرلمان يقرر تشكيل لجنة لدراسة برنامج الزرفي

كشف نائب رئيس مجلس النواب، الاحد، عن عزم المجلس تشكيل لجنة لدراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، في تصريح مقتضب "سيتم تشكيل لجنة برئاسة احد نائبي رئيس البرلمان لدراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي". وكان الزرفي قد قدم امس السبت برنامجه الحكومي الى البرلمان ، متعهدا باجراء انتخابات نيابية في غضون عام.





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