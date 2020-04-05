تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا لفتاة من الناصرية

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد، عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا لفتاة من سكنة مدينة الناصرية.
وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل حالة اصابة جديد لفتاة من سكنة مدينة الناصرية تبلغ من العمر ٢٧ عاماً حيث كانت نتيجة الفحص المختبري موجبة اي انها مصاب بهذا الفايروس".
وأضاف الجابري، أن "المصابة هي احدى أفراد العائلة المصابة مؤخرا والراقدة حاليا في ردهات العزل".
وأوضح، ان "الملاكات الطبية العاملة في ردهات العزل تعمل وبشكل مستمر على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المصابين حتى اكتسابهم الشفاء التام".
وأضاف الجابري، أن "المصابة هي احدى أفراد العائلة المصابة مؤخرا والراقدة حاليا في ردهات العزل".
وأوضح، ان "الملاكات الطبية العاملة في ردهات العزل تعمل وبشكل مستمر على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المصابين حتى اكتسابهم الشفاء التام".
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