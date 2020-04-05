تسجيل 19 إصابة جديدة بمرض كورونا في إقليم كردستان خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات الفحص التي اجريت خلال 24 ساعة الماضية بلغت 852 فحصا منها 640 في اربيل و122 في السليمانية و90 في دهوك، مبينة ان النتائج كانت 19 اصابة مؤكدة جديدة.

وأوضحت أن 18 اصابة منها سجلت في اربيل منهم 8 رجال اعمارهم ٥٠، ٥٠، ٤٠، ٣٧، ٢١، ١٥، ١٤، ١٣ عاما، وست نساء اعمارهن ٧٠، ٦٣، ٤٣، ٣٩، ٣٢، ٢٧ عاما على التوالي واربعة اطفال اعمارهم ٨، ٧، ٢، 1.4 عاما، جميعهم من الملامسين لمصابين سابقين.

