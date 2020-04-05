ليبرمان يشكك بأرقام الحكومة الإسرائيلية بشأن إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

شكك رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، أفيغدور ليبرمان، الأحد، في إحصائيات الحكومة الإسرائيلية حول عدد المصابين بفيروس كورونا، لاسيما في الأحياء التي يقطنها المتدينون اليهود (الحريديم) مطالبا بنشر الأرقام الحقيقية.

جاء ذلك في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، وفق صحيفة ”معاريف“ العبرية.

وقال ليبرمان: ”المعطيات التي تنشرها الحكومة فيما يتعلق بوباء كورونا لا تتماشى مع الواقع، ومع المعطيات التي يقدمها رؤساء المنظومة الصحية“.

Advertisements

وأضاف: ”اليوم نُشر أن عدد المصابين وصل إلى 8018 شخصا، وفي المقابل أفيد بأن 38% من سكان بني براك، أصيبوا بالمرض وهؤلاء فقط يمثلون نحو 75 ألف شخص“.

و“بني براك“ مدينة إسرائيلية يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (الحريديم) شرق تل أبيب (وسط)، وتعد ثاني أكبر بؤرة لتفشي الوباء في إسرائيل بعد القدس الغربية، حيث وصل عدد المصابين بها حتى صباح الأحد 1218 شخصا بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتابع ليبرمان في تدوينته: ”وفقا لتلك التقديرات، فإن نحو الثلث في باقي المدن والأحياء الحريدية مثل إلعاد (وسط) وبيت شيمش (غرب القدس) ومستوطنة بيتار عيليت، جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة موديعين عيليت وسط الضفة، وحي مئة شعاريم في القدس، مصابون بالفيروس“.

وأكد أن ”الحديث يدور عن 200 ألف إسرائيلي أصيبوا بكورونا في تلك المناطق“، متسائلا ”إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يُفرض الإغلاق قبل أسبوعين في كل تلك المدن والأحياء؟ الجواب بسيط، لأسباب واعتبارات سياسية فقط“، في إشارة منه للتحالف القوي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واليمين المتدين الذي يقطن تلك المناطق.

وختم ليبرمان منشوره بالقول: ”أطالب الحكومة بنشر تقدير رسمي لوزارة الصحة حول عدد الإصابات“.