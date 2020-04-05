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إيران تتجاهل 58 ألف مصاب.. وتستأنف نشاطاتها السبت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3603 حالات، بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 58,226 حالة بعد تسجيل 2483 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن 22,011 من المصابين تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس باستئناف الأنشطة الاقتصادية قليلة المخاطر السبت المقبل 11 أبريل في المحافظات، على أن تستأنف في طهران في السبت الذي يليه.

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن روحاني القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأنشطة الاقتصادية قليلة المخاطر يمكنها استئناف عملها بدءا من السبت القادم مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية والطبية، إلا أنه شدد على أن الأنشطة الاقتصادية ذات المخاطر العالية لن تستأنف قبل 19 أبريل.

وأوضح أن حركة النقل داخل المحافظات ممكنة، إلا أنها محظورة بين المحافظات في الوقت الحاضر، كاشفا أنه سيتم إتاحة حرية التنقل بين المحافظات بداية من 18 أبريل، وقال إن «استئناف الأنشطة في المجتمع ستجري بصورة تدريجية».

وأعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم تضررا.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في سجون عدة، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، على الرغم من الإفراج الموقت عن حوالي 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.